Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошел взрыв.

Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 06:42 часов мск в Киеве и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщал, что в Киеве в результате взрыва было повреждено здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По словам депутата, в здание Генерального штаба попали обломки сбитого БПЛА.

29 октября на северо-востоке Украины произошли взрывы.

28 октября украинские власти сообщали, что энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в результате удара в Конотопском районе Сумской области на северо-востоке страны. Однако в администрации не уточнили количество объектов и их специализацию.