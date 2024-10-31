Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве на фоне воздушной тревоги
В Киеве на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошел взрыв.
Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Киеве прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 06:42 часов мск в Киеве и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщал, что в Киеве в результате взрыва было повреждено здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По словам депутата, в здание Генерального штаба попали обломки сбитого БПЛА.
29 октября на северо-востоке Украины произошли взрывы.
28 октября украинские власти сообщали, что энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в результате удара в Конотопском районе Сумской области на северо-востоке страны. Однако в администрации не уточнили количество объектов и их специализацию.