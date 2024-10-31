Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до семи человек. Об этом в четверг, 31 октября, пишет Shot.

По сообщениям Telegram-канала, пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени. Так, несколько человек на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что среди раненых есть один ребенок.

Утром в четверг, 31 октября, в одном из жилых домов в Черкесске в квартире на пятом этаже произошел взрыв бытового газа. В результате хлопка обрушились часть кровли и два этажа.

В настоящий момент все жильцы эвакуированы, на месте работают оперативные службы. Как минимум один человек погиб. Под завалами могут находиться люди.