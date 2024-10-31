Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске увеличилось

Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Агентство сообщало, что взрыв разрушил два верхних этажа в пределах двух подъездов пятиэтажного дома на улице Лободина. Спасатели проводят осмотр конструкций здания. Территорию вокруг дома оцепили, посторонних не пускают. На место также прибыли сотрудники скорой помощи и полиция.

Пресс-служба МЧС Карачаево-Черкессии в Telegram-канале рассказала, что из здания эвакуировали порядка 50 человек. На ликвидацию последствий привлечены 67 спасателей и 22 единицы техники.

Прокуратура Карачаево-Черкесской республики в Telegram-канале заявила о возбуждении уголовного дела. Причина инцидента выясняется. На место выехали следователи регионального СУ СК