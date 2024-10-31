В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Черкесске (Карачаево-Черкесия). Есть разрушения на верхних этажах здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"Произошел хлопок газа. Он привел к разрушениям квартир на уровне двух верхних этажей", - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, один человек погиб.

На пятом этаже разрушена часть кровли.

Почти 50 жителей дома эвакуировали. Начался разбор завалов.