В Петербурге двух полицейских поймали на крупной взятке

В Санкт-Петербурге двух сотрудников полиции задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет в официальном Telegram-канале пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красносельскому району вместе с участковым из Кировского района потребовали от 38-летнего ранее судимого мужчины взятку в размере 1,8 млн рублей.

Во вторник, 29 октября, один из фигурантов в салоне транспортного средства в ходе оперативно-розыскного мероприятия получил от мужчины часть взятки в размере 0,5 млн рублей, после чего был задержан.

В ведомстве пояснили, что сотрудникам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, следователи возбудили дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, уточнили в пресс-службе.