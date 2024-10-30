В полиции раскрыли детали попавшей в прямой эфир поножовщины

В полиции прокомментировали инцидент с поножовщиной, попавший в прямой эфир телевидения, пишет Telegram-канал «Новости Екатеринбурга». По информации правоохранителей, 38-летнему мужчине нанесла травмы его 29-летняя супруга. Причины конфликта пока неизвестны.

Пострадавший госпитализирован в медучреждение. Его супруга доставлена для разбирательства в дежурную часть, — пояснили в городской полиции.

Инцидент в Екатеринбург попал на видео, когда съемочная группа РЕН ТВ снимала сюжет о работе управляющей компании. В кадр попал мужчина в белой майке, в спине которого торчал нож. Он получил четыре ранения. Известно, что у пары есть ребенок.

Подозреваемый в нападении на посетителей магазина «Окей» в Санкт-Петербурге работал тренером, не имеет жены и детей, рассказывал ранее его брат. Он также отметил, что проблем с алкоголем у родственника не было. Сейчас задержанный находится в НИИ скорой помощи. Алкоголя в организме не обнаружили. Результаты теста на наркотики появятся позже. Напавшего на покупателей в петербургском гипермаркете доставили в медицинское учреждение в состоянии острого психоза. Возможно, при задержании его ударили по голове.

До этого сообщалось, что житель Кубани ранил ножом пять человек в горах Туапсинского района. Нападение произошло в урочище Каньон станицы Чилипси, подозреваемым оказался 38-летний житель Горячего Ключа. Пострадавшие и подозреваемый были доставлены в медучреждение с различными травмами. в отношении мужчины возбудили уголовное дело.