В Валенсии погибли 92 человека

По меньшей мере 92 человека погибли в Валенсии на востоке Испании в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасателей региона.

По данным агентства, ранее сообщалось о 70 погибших, затем количество жертв выросло до 90 человек и продолжает расти.

В ведомстве уточнили, что специалисты в настоящее время проводят экспертизы, устанавливают личности жертв.

В пресс-службе пояснили, что природная катастрофа унесла жизни трех человек в двух других регионах Испании.

На востоке королевства все еще нарушено железнодорожное сообщение, перекрыты десятки автомобильных трасс. Масштабные спасательные работы продолжаются, в них задействованы сотни военнослужащих, уточнили журналисты.