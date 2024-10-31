В Валенсии много пропавших без вести людей из-за наводнений

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что в результате наводнений и ливней на востоке страны много пропавших без вести людей.

"Что касается пропавших без вести, мы пока не можем уточнить данные, - сказала глава ведомства в интервью телеканалу Telecinco. - Пропавших без вести много".

29 октября Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень был повышен до максимального. В Валенсии в результате наводнений погибли 92 человека, однако сейчас все еще ведется поиск пропавших без вести. В других регионах Испании жертвами непогоды стали три человека. Власти страны объявили с 31 октября по 2 ноября траур по погибшим в результате бури.

31 октября погодное предупреждение сохраняется в некоторых регионах страны, в том числе в Валенсии.