ФСИН прокомментировала информацию о пытках Арашукова

Информация о том, что экс-сенатор Рауф Арашуков подвергается пыткам в исправительной колонии № 6 «Черный дельфин», не соответствует действительности, заявили NEWS.ru в УФСИН России по Оренбургской области. Ведомство заверило, что условия содержания заключенного соответствуют нормам действующего законодательства.

Его (Рауфа Арашукова. — NEWS.ru) права и законные интересы не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается. Физическая сила к осужденному не применялась, — говорится в ответе УФСИН.

Там также добавили, что члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оренбургской области неоднократно посещали ИК-6, за все время отбывания Арашуковым наказания в данной колонии акты прокурорского реагирования в его отношении не поступали.

Экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине»

Ранее Рауф Арашуков, осужденный на пожизненный срок за организацию убийств, через своего адвоката Эльмара Ализаде заявил, что якобы неоднократно подвергался провокациям и пыткам в «Черном дельфине». В связи с этим он попросил перевести его в Мордовию, где в одной из местных колоний содержится его отец — Рауль Арашуков.