СМИ сообщили об отстранении начальника ИК в Липецке, откуда сбежали заключенные

Начальника исправительной колонии (ИК) N2 в Липецке отстранили от должности в связи с побегом заключенных. Об этом сообщило местное издание "Площадь" со ссылкой на источники.

"По словам собеседников , он будет отсутствовать на посту лишь во время проверки, которая началась после инцидента. В ИК N2 журналисту пояснили, что никаких комментариев давать не будут", — говорится в материале.

На сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Липецкой области указано, что начальником ИК N2 является Роман Морозов.

О побеге нескольких заключенных из исправительной колонии в Липецке стало известно 26 октября. Сотрудники учреждения заметили на его территории подкоп, после чего обнаружили пропажу шестерых осужденных.

СМИ писали, что злоумышленники готовились к побегу более полугода. К текущему моменту правоохранителям удалось задержать пятерых из них, местоположение еще одного заключенного остается неизвестным.

При этом следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. В рамках расследования специалисты должны будут установить, кто именно из должностных лиц выполнял свои обязанности ненадлежащим образом и допустил побег осужденных.