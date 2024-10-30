Пять российских альпинистов погибли на склоне горы Дхаулагири в Непале из-за ошибок при выборе способа передвижения и средств страховки. Такой вывод сделали в Федерации альпинизма России (ФАР) по итогам предварительного расследования контрольно-технической комиссии (КТК), сообщается на странице во "ВКонтакте" спортивно-туристского клуба путешественников "Пенза".

"Непосредственной причиной несчастного случая, приведшего к гибели Душейко А. С., Круглова О. Н, Шпилевого Д. А., Носенко М. А., Чистикова В. Ю., явились ошибки выбора способа передвижения и средств страховки в условиях переутомления группы, наступившего вследствие неверно выбранной тактики восхождения, недостаточной акклиматизации при отсутствии должного медицинского контроля, а также неполного учета сложных погодных условий (ветер)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что члены правления ФАР поручили КТК провести полное расследование несчастного случая, оценить соответствие действий организаторов и участников экспедиции действующим правилам.

В 2023 году при восхождении на Дхаулагири погибла известная российская альпинистка Надежда Оленева. Гора Дхаулагири расположена в Гималаях и имеет несколько вершин, самая высокая - Дхаулагири I - имеет высоту 8 167 м и является седьмым по высоте пиком мира.