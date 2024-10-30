В лесу под Воронежем второй день подряд замечают скопления спецслужб

Сотрудники российских спецслужб второй день подряд работают в лесном массиве на территории Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большой воронежский».

«В воронежском лесу второй день подряд замечают скопление спецслужб», — говорится в материале.

Из публикации следует, что в лесном массиве якобы обнаружили несколько предметов, похожих на взрывные устройства. По словам очевидцев, из-за этого специалисты перекрыли несколько дорог в сельской местности.

Как писал Telegram-канал «Типичный Воронеж», речь идет о лесе возле поселка Шуберское. Другие подробности пока не поступали.

В октябре в Валуйском районе Белгородской области задержали мужчину, хранившего дома 50 кг артиллерийского пороха. Следователи выяснили, что житель региона собирался продать взрывчатое вещество, пригодное для изготовления бомб.

На этом фоне в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Суд признал его виновным в совершении преступления. Какое именно наказание получил мужчина, неизвестно. Однако ему грозили от восьми до 11 лет лишения свободы.