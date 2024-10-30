Родные и сторонники блогера-сыроеда Лютого подали апелляцию

Родственники Максима Лютого, приговоренного к восьми годам колонии за смерть новорожденного сына, подали апелляционную жалобу. Их поддержали также поклонники сочинского блогера-сыроеда, пишет News.ru со ссылкой на источник.

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Заявление будет рассмотрено Краснодарским краевым судом 13 ноября. Сторонники Лютого уверены, что мужчину незаслуженно обвинили в том, чего он не делал.

«Его оклеветали, унизили, сделали козлом отпущения и просто разорвали на части. Но Максим с достоинством выстоял все испытания и выдержал все ужасные нападки и пожелания бездушных людей и продолжает идти вперед и не сдаваться», — отметили близкие блогера.

Напомним, что месячный сын блогера скончался от истощения и пневмонии в марте 2023 года. Это было вызвано тем, что Лютый время от времени забирал младенца у матери и на сутки оставлял его без пищи и воды, пытался перевести малыша на «питание» энергией солнца.

Напомним, что в апреле 2024 года во время заседания суда блогер-сыроед попросил смягчить его наказание.