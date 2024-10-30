В Челябинске задержали цыгана, подозреваемого в обмане матери бойца СВО

Жителя Челябинска задержали после публикаций об обмане матери бойца СВО. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Правоохранители обратили внимание на ситуацию после мониторинга соцсетей. По данным источников, цыган вместе с другими мужчинами пообещал жительнице Катенино сделать ремонт, но после того, как она отдала им полтора миллиона рублей, скрылись, на связь они не выходили.

Глава управления МВД по Челябинской области поручил оперативно разобраться в ситуации. Подозреваемого оперативно задержали.

"С ним работают оперативники управления уголовного розыска", – сообщается в публикации.

По словам задержанного, у них с женщиной действительно была договоренность, но он сделал большую часть работы на террасе, которую он ремонтировал. В какой-то момент у него в семье начались проблемы, и цыган был вынужден приостановить работы. Он уведомил об этом россиянку, и она согласилась дать ему время, чтобы разобраться с ситуацией.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.