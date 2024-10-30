В Подмосковье мужчина выбросил пакет с раненой кошкой

Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело из-за выброшенного пакета с раненой кошкой. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Солнечногорску по факту жестокого обращения с животным, в результате которого пострадала кошка, возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 245 УК РФ", - сообщила она.

Петрова сообщила, что ранее в ходе мониторинга интернета полицейскими выявлена видеопубликация, на которой мужчина и женщина на одной из улиц, расположенных в деревне Голубое, выбрасывают полиэтиленовый пакет с находящейся внутри раненой кошкой.

Полиция установила личность правонарушителя, принимаются меры к его розыску и задержанию.