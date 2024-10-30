Васю Бандита экстрадировали в Россию

Россиянин Игорь Кокунов, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, экстрадирован из Албании в Россию, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, Вася Бандит с 1993 года имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния.

В 2020 году следственными органами против него было возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). В августе 2023 года по поручению Генпрокуратуры был организован его международный розыск.

«Из Республики Албания в Российскую Федерацию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ экстрадирован россиянин Игорь Кокунов, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии», — отметила Волк.

По ее словам, Кокунов в Москве был признан так называемым «вором в законе», что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур в России.

Волк пояснила, что передача была осуществлена в международном аэропорту города Тираны.

Ранее сообщалось, что в Турции был задержан и затем экстрадирован в Россию бывший гендиректор и главврач частной московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.