Москвичка продиктовала мошенникам код для «Госуслуг» и потеряла 28 млн рублей

Москвичка, находясь в Тамбовской области, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Как рассказала сама женщина, аферисты представились сотрудниками почты и сообщили о новом письме. Россиянка была не дома, поэтому ей предложили "получить" письмо с помощью электронной почты. Чтобы это сделать, она продиктовала код из сообщения.

Позже с пострадавшей связались "силовики" и рассказали о взломе ее профиля на "Госуслугах" с помощью кода. Чтобы мошенники не оформили на нее кредиты, ей порекомендовали снять все средства на счету и передать курьеру.

"Доверившись звонившим мошенникам и ни с кем не посоветовавшись, женщина сняла и передала курьеру 28 миллионов личных накоплений", – сообщается в публикации.

Только спустя время москвичка поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Аферистов ищут.