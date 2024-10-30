Труп россиянки нашли в отеле в турецкой Аланье

В отеле в турецкой Аланье скончалась туристка из России, сообщает портал Gerçek Alanya. Проводится расследование для выяснения причин ее смерти.

Сотрудники отеля обнаружили 49-летнюю женщину, которая лежала на полу номера в отеле в районе Окурджалар. На место оперативно прибыли медики, которые констатировали смерть гражданки РФ.

Судмедэкспертиза посчитала смерть подозрительной, начато расследование в связи с происшествием, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские туристы подверглись нападению в Турции. Подвыпившие местные жители оскорбили и избили супругов. Мужчине сломали руку, а женщине порезали грудь. Инцидент произошел в трех минутах ходьбы от отеля Rixos Premium Göcek, за отдых в котором супруги заплатили порядка полумиллиона рублей.

Позже стало известно, что правоохранительные органы Антальи проводят расследование в связи с инцидентом с россиянами, которые подверглись нападению в одном из отелей города Гечек. Российские дипломаты находятся в контакте с потерпевшими и турецкой стороной.

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Также туристы из России оказались заблокированы в горящем отеле Imperial Sunland resort на турецком курорте Бельдиби. Люди оказались в ловушке в номерах на пятом этаже. Они просили помощи из окон.