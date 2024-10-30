Бойца ММА и блогера Гаджи Ханмагомедова задержали за идею основать «Кавказскую общину». По неподтвержденной информации, спустя сутки его задержали. Об этом в среду, 30 октября, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

— Гаджи Ханмагомедов, ММАшник и московский блогер, предложил основать «Кавказскую общину». Меньше чем через сутки его забрали в отдел. Ханмагомедова уже вытащили на «разговор» в отделении, — пишет Telegram-канал Mash Gor.

Ханмагомедов считал, что все острые моменты кавказской диаспоры Москвы должны были решаться в рамках единого сообщества — по аналогии с «Русской общиной». Официального подтверждения этому на данный момент нет.

Ранее, 30 октября, следователи задержали 54-летнего мужчину в подмосковном Егорьевске. Он подозревается в финансировании терроризма. В отношении него возбудили уголовное дело по материалам, поступившим из ФСБ и МВД России.