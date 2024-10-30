Четвертый сбежавший заключенный сам вернулся в ИЦ в Нерчинске

Четвертый заключенный, сбежавший из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, сам вернулся обратно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.

По данным агентства, 26 октября четверо осуждённых к принудительным работам сбежали из ИЦ в Нерчинске. Согласно опубликованным ориентировкам, мужчин осудили за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти.

«30 октября осуждённый Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска Забайкальского края», — отметили в пресс-службе.

В УФСИН подчеркнули, что необходимые документы сотрудниками уголовно-исполнительной системы будут подготовлены и направлены в суд для изменения вида наказания.

Напомним, что двоих сбежавших задержали в Чите и Амурской области на следующий день. Спустя два дня в Чите задержали третьего.