Американский продюсер Metro Boomin обвиняется в изнасиловании

Американский музыкальный продюсер и диджей Metro Boomin (настоящее имя – Лиланд Уэйн. – Прим. ред.) обвиняется в изнасиловании, пишет газета Washington Post со ссылкой на судебные документы.

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Как утверждается в иске, Уэйн описал преступление в одной из своих песен Rap Saved Me. В материале издания говорится, что иск подала 38-летняя Ванесса Леметр, дружившая с продюсером некоторое время.

По словам женщины, приблизительно в сентябре 2016 года на записывающей студии в Калифорнии Уэйн якобы угостил ее алкогольным напитком. Также она приняла половину таблетки фармацевтического препарата, после чего потеряла сознание. Женщина пришла в себя в неизвестном месте, когда Уэйн совершал над ней насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, женщина утверждает, что забеременела после этого и была вынуждена сделать аборт. По данным журналистов, она планирует добиваться суда присяжных и возмещения ущерба. В свою очередь, адвокат продюсера заявил, что Уэйн будет защищать свою честь в суде и подаст встречный иск.

Ранее стало известно о том, что рэпер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) обвиняется в изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году в Нью-Йорке. По данным СМИ, мальчик прошел у P. Diddy прослушивание, однако рэпер "накачал его наркотиками и изнасиловал".

Сам P. Diddy был арестован еще 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.