Две женщины подрались в  аэропорту из-за кепки с лозунгом Трампа

В Великобритании две женщины подрались в аэропорту из-за кепки предвыборной кампании американского политика Дональда Трампа. Об этос пишет The Sun.

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Инцидент произошел в аэропорту Хитроу перед вылетом рейса в Техас. Драка между женщинами началась из-за того, что одна пассажирка попросила другую снять кепку с надписью: «Make America Great Again», что на русском языке переводится как «Вернем Америке былое величие». Сторонница бывшего президента Соединенных Штатов отказалась снимать головной убор и между ними завязалась потасовка. Другие пассажиры вызвали полицию на место происшествия.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что данный случай является «экстраординарным», потому что раньше никто из-за кепок не дрался, говорится в статье.

Другой случай произошел с двумя туристками из Москвы. Они почти три месяца не могли вернуться в Россию. Их жестоко задержали в аэропорту Антальи за якобы спровоцированную стычку с пограничниками и сопротивление при задержании. Женщины находились под подпиской о невыезде, у них заканчивались деньги на жилье, но ясности с тем, как скоро они вернутся домой, не прибавлялось. Как туристки могли решить этот вопрос, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.