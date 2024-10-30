VIP-посетители матча «Локомотива» отравились едой в ложе на стадионе

У VIP-посетителей матча «Локомотива» появились симптомы пищевого отравления после того, как они поели еду в ложе на стадионе. Несколько из них попали в больницу, а клубу пришлось на время отказаться от кейтеринга, сообщает Shot.

Гости отравились во время матча «Локомотива» с «Ростовом» 25 августа. Источники утверждают, что вскоре после окончания игры минимум трое человек из VIP-зоны обратились в инфекционную больницу № 2 с жалобами на отравление.

«Одним из пострадавших оказался блогер Арсений Петров. 25 августа он выкладывал в своем телеграм-канале видео с матча «Локомотива», а два дня спустя — фото из больницы», — говорится в публикации.

По словам источника в медицинском учреждении, пострадавшие ели курицу в пите на «РЖД-Арене». Сам блогер заявил, что на следующий день после матча у него поднялась температура, появились симптомы серьезного пищевого отравления.

Ранее в Красноярском крае после отравления умерли четверо детей, а их родители попали в больницу в тяжелом состоянии. Изначально в качестве причины их смерти рассматривалось отравление едой. Семья ела курицу с приправой и готовые пельмени, купленные в магазине на развес. Однако опасных веществ в них, как и в остальных продуктах из дома семьи, не обнаружили. Глава семьи, отравившейся в красноярском селе, позднее признал, что плохо проветрил дом после обработки дихлофосом.