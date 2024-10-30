Под Калининградом фермер привязал собаку к машине и протащил ее по дороге

Житель Зеленоградского района привязал бездомную собаку к машине и протащил ее по дороге. Так 60-летний мужчина хотел наказать животное, рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

© Российская Газета

Информацию в полицию передал неравнодушный очевидец.

"Сотрудники выехали на место и задержали подозреваемого. Собаку волонтеры доставили в ветеринарную клинику. Животное осмотрели и диагностировали множественные травмы. Задержанный фермер тем временем пояснил, что хотел таким образом наказать собаку за то, что она потрепала его ягненка", - прокомментировали в полиции.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов. Ему грозит от трех до пять лет лишения свободы.