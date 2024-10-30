Названа причина пожара на верфи британских подлодок

Причиной пожара на верфи атомных подлодок в британском порту Барроу-ин-Фернесс, вероятно, стало неисправное оборудование. Об этом сообщает Sky News.

По данным Sky News, правоохранители в первую очередь расследуют версию о неисправном оборудовании. Других деталей телеканал не привел.

Крупный пожар на верфи атомных подлодок компании BAE Systems начался ранним утром 30 октября. Sky News отмечает, что пожар продолжается уже несколько часов, справиться с огнем пока не удается.

В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы. Из-за угрозы распространения огня был эвакуирован Девонширский док (один из четырех доков порта Барроу-ин-Фернесс).

В полиции заявили, что ядерной угрозы из-за пожара не возникло. В то же время полицейские рекомендовали людям, живущим поблизости, оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Местные жители рассказали Sky News о густом черном дыре и запахе гари в городе.

BAE Systems, владеющая верфью, производит атомные подлодки, истребители, танки, корабли, а также оружие и боеприпасы. На площадке в Барроу-ин-Фернесс компания строит атомные подлодки классов Astute и Dreadnought для ВМС Британии.