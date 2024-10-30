Женщина заколола ножом сожителя во время съемки сюжета о работе УК Екатеринбурга

Женщина заколола ножом сожителя во время съемки сюжета о работе управляющей компании Екатеринбурга. Раненый мужчина появился за спиной героя интервью.

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Кадры оказались в распоряжении РЕН ТВ. Пока мужчина давал комментарий для сюжета, за ним в конце коридора появился раненый в белой майке. Из спины торчал нож.

По информации источника РЕН ТВ, женщина нанесла четыре ножевых ранения.

Что стало причиной нападения, неизвестно. Уточняется, что нападавшая была пьяна. Пара воспитывает общего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области мужчина случайно убил возлюбленную, а затем лег рядом и уснул. Проснувшись, он пошел в полицию.