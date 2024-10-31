СМИ: туристы почти на сутки застряли в Дубае из-за задержки рейса в Москву

Несколько сотен туристов почти на сутки остались в Дубае по причине задержки рейса. Самолет улетел в Москву с задержкой почти в 22 часа. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Boeing 777 должен был улететь из ОАЭ накануне в 16:35. Туристы проходили регистрацию, сдавали багаж, но уже ближе к вылету на табло появилась информация, что рейс задержан на 2,5 часа. Только ближе к полуночи появилась информация, что вылет запланирован утром, — пишет TourDom.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, рейс переносили несколько раз. В итоге самолет улетел в Москву в 14:15 с общей задержкой почти в 22 часа, добавил собеседник.

Ранее, 30 октября, пассажиры самолета, совершившего экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, отправились в Анталью резервным бортом. Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Анталью, совершил аварийную посадку в подмосковном Шереметьеве. Экипаж подал сигнал о неисправностях. По предварительным данным, отмечалась неисправность датчика вентиляции в кабине пилота.