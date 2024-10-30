Дагестанец увез экс-жену на окраину села и изнасиловал

В Дагестане возбуждено уголовное дело против 33-летнего местного жителя, который изнасиловал бывшую супругу, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Мужчина заехал за девушкой, с которой в браке прожил пять лет, после работы под предлогом подвезти ее домой. Но в итоге увез на окраину села и принудил к сексу.

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Когда девушка вернулась домой, она обо всем рассказала родителям. Вскоре экс-муж приехал вместе с матерью, чтобы извиниться перед бывшей женой. Тем не менее женщина написала заявление в полицию и против мужчины завели уголовное дело.

Известно, что ранее мужчина уже был судим по статье о разбое. В браке с пострадавшей у него родились двое детей. На протяжении всей семейной жизни мужчина злоупотреблял алкоголем и бил сожительницу.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 69-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании бывшей супруги. 66-летнюю женщину госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и другими травмами. Правоохранителей на место ЧП вызвали соседи, услышавшие из квартиры крики женщины. Против подозреваемого составлен протокол о мелком хулиганстве и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».