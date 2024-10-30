В испанской Валенсии из-за наводнения погибли десятки человек

По меньшей мере 50 человек погибли в результате наводнения в испанской провинции Валенсия, которые произошло из-за шторма «Дана». Об этом пишет местная газета ABC.

Ливни привели к значительным разрушениям, дороги стали непроходимы для автотранспорта, а воздушное и железнодорожное сообщения оказалось нарушено. Вода затопила множество районов, что существенно затруднило спасательные операции и эвакуацию граждан.

Сейчас власти продолжают оценивать ущерб от стихийного бедствия и предпринимать меры для обеспечения безопасности жителей. Гражданская гвардия Испании продолжает поиски пропавших без вести.

Ранее СМИ сообщали, что 29 октября в Валенсии за 12 часов выпало 180 мм осадков, в результате чего в регионе объявили режим «красной тревоги». Также шторм затронул Андалусию и юг Каталонии. Сообщалось, что в Валенсии стихия разрушила мост, а в городе Малага с рельсов сошел поезд.