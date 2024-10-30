В Саратове осужден водитель за гибель сына губернатора в ДТП

19-летний Амир Рахматулин приговорен Волжским районным судом Саратова к пяти годам в колонии общего режима за совершение ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, передает ТАСС.

Гособвинение выступало за то, чтобы Рахматулина приговорили к шести годам, шести месяцам в колонии общего режима. Напомним, что сам инцидент произошел 22 июля на улице Соколовой в Саратове. Тогда Lada Granta, которым управлял Рахматулин, столкнулась с припаркованным грузовиком MAN.

В салоне автомобиля, помимо самого водителя, находились трое пассажиров, среди них был 16-летний сын губернатора Саратовской области. После столкновения водитель получил сотрясение мозга, а другого пассажира пришлось срочно госпитализировать с серьезными травмами. Двое других пассажиров, включая подростка, скончались на месте происшествия.

В минувший понедельник массовое ДТП произошло на внешней стороне 6-го километра МКАД. Тогда столкнулись четыре автомобиля, один из которых перевернулся.