В Испании 13 человек погибли в результате разрушительного урагана

Власти Испании подтвердили, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате обрушившегося на восток страны урагана "Дана". Об этом сообщило издание El Diario.

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Сотрудники спасательной службы нашли тела 13 человек, четверо из них дети, в разных муниципалитетах Валенсии. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Власти опасаются, что в ближайшее время число погибших увеличится.

Указывается, что ураган сопровождался наводнением, высота потока которого местами достигала одного метра. Сильный ветер оставляет за собой значительные разрушения, срывая крыши домов и ломая стволы деревьев.

Власти уже привлекли к спасательным и поисковым операциям несколько вертолетов. Всего развернуто более 350 военнослужащих, участвующих в эвакуационных мероприятиях.

Президент Валенсийского правительства Карлос Масон призвал жителей оставаться в безопасных местах и обеспечить сотрудникам спецслужб возможность выполнять свою работу.

В аэропорту Валенсии 22 рейса были отменены из-за непогоды. Железнодорожное сообщение между Мадридом и Валенсией остается приостановленным.

Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило жителей, что в среду ожидаются "очень сильные ливни с градом и порывы ветра". Новый удар стихии, указывает агентство, могут усугубить ситуацию и привести к еще большему разливу рек.