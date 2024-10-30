Названы главные версии гибели экс-обладательницы самых больших губ в России

Родственники блогерши Кристины Рэй уверены в криминальном характере смерти девушки, сообщает Telegram-канал SHOT. До сих пор они не видели тела девушка, а опознали ее только по татуировкам на теле, которые им показали на фото с места обнаружения трупа.

© Соцсети

Следствие также рассматривает версию, согласно которой девушка могла спуститься в канализацию за закладкой, но на месте ее сбило с ног потоком нечистот.

По словам друзей девушки, она в последнее время часто проводила время в компании некого Романа Михина, более известного в медиапространстве под псевдонимом «Кот». Близкие подозревали, что блогер могла скрываться у него на квартире, где они вместе употребляли наркотики.

Модель и участница скандальных телешоу перед исчезновением принимала наркотические препараты. 28 сентября она ушла за закладкой. После этого ее никто не видел. За несколько дней до пропажи девушка узнала, что ее хотят положить в реабилитационный центр.

Ранее в Старом Осколе Белгородской области был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и последующем сожжении местного жителя. Обгоревшее тело было найдено 26 октября в урочище «Каплинская сосна». По предварительным данным, подозреваемый убил знакомого во время распития алкогольных напитков у себя дома.