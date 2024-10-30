Telegram получил штраф из-за каналов с призывами к отделению Урала

Московский суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей из-за неудаления нарушающей закон информации, в том числе каналов с призывами отделить Урал от России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Из документа Таганского суда Москвы следует, что Роскомнадзор в электронном виде направил Telegram Messenger Inc. уведомления о нарушении порядка распространения информации. В суде заявили, что нарушающая закон информация не была удалена в установленный срок - в течение суток с момента получения уведомлений.

По данным ТАСС, среди каналов, удаления которых требовал Роскомнадзор, было несколько площадок с призывами к отделению Урала. Также речь шла о каналах с пропагандой ультраправых идей и призывами поддерживать ВСУ. Все эти каналы выявили российские прокуроры, которые затем передали информацию в Роскомнадзор.

В середине октября Таганский суд Москвы уже штрафовал Telegram за неудаление запрещенного в России контента. Тогда штраф также составил четыре миллиона рублей. По данным «Интерфакса», то взыскание стало седьмым для Telegram российским штрафом с начала года.