Суд арестовал имущество главы Княгининской швейной фабрики Свистунова

В рамках расследования уголовного дела о даче взятки при исполнении госконтракта суд арестовал имущество главы Княгининской швейной фабрики Александра Свистунова.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК России.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Княгининской швейной фабрики.

По ходатайству следствия Свистунов арестован.