Заморивший сына блогер-сыроед из Сочи оспорит приговор

Семья блогера-сыроеда Максима Лютого, осужденного за убийство сына голодом, готовится к апелляции. Оказалось, семья 44-летнего мужчины не согласна с приговором. По их словам, Максима «незаслуженно обвинили в том, чего он не делал», и он стал жертвой клеветы и преследования со стороны СМИ, его сожительницы, псевдодрузей и в том числе правоохранительных органов.

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— Максим с достоинством выстоял все испытания и выдержал все ужасные нападки и пожелания бездушных людей и продолжает идти вперед и не сдаваться, — заявила защита блогера.

Судебный процесс состоится 13 ноября в Краснодаре. Его планируют сделать открытым, сообщает «КП-Кубань».

Напомним, 16 апреля в Лазаревском районном суде города Сочи огласили приговор Максиму Лютому. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть ребенка, а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее «Кубань Информ» писал, что 44-летний сыроед Лютый перед приговором сделал шокирующее заявление. В суде прозвучало последнее слова блогера.

Читайте также, что прокурор потребовал ужесточить наказание для блогера Лютого за смерть сына в Сочи. Ранее суд приговорил сыроеда к 8 годам колонии строгого режима.