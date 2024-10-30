Раскрыта основная причина убийства екатеринбургских пенсионеров участковым

В Екатеринбурге участковый, майор полиции Рудольф Габтрахманов пошел на убийство пары пенсионеров из-за денежных проблем. Об этом рассказали родственники погибших.

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«У него было пять кредитов и долги перед казино. Часть из них он закрыл. Все списали на участкового. Нам не вернули ни копейки. Его родственники перед нами даже не извинились», – утверждает сестра убитой пенсионерки Любовь Павлова.

Кроме того, по версии сыщиков, у полицейского была зависимость от азартных игр.

Тела 85-летних Петра и Валентины Ильвуткиных обнаружили в их квартире на улице Новгородцевой осенью прошлого года. Одним из первых на место преступления прибыл участковый Рудольф Габтрахманов. Родственников погибших удивило его заявление о том, что из квартиры пропало золото и деньги, при том, что о пропаже еще никто не заявлял.

Позже было обнаружено и тело Рудольфа Габтрахманова на лестничной клетке его дома. Сотрудник полиции совершил самоубийство.

Улики указывали на причастность к убийству именно участкового. В частности были найдены клочки бумаги в квартире пожилых людей с кровью Габтрахманова, пишет «КП-Екатеринбург».

«По основной версии следствия, полицейский знал, что у пары имеется крупная сумма денег. Он распечатал купюры «банка» приколов и во время одного из посещений их квартиры попытался заменить их на настоящие деньги. Но это увидела Валентина. Началась ссора. В процессе нее Рудольф Габтрахманов зарезал женщину, а затем и ее мужа», – рассказал источник в органах.

Напомним, что коллеги погибшего полицейского характеризовали его с положительной стороны. У него осталась жена и двое детей.