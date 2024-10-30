В Свердловской области тесть застрелил зятя на охоте

В Свердловской области во время охоты тесть застрелил зятя. Мужчина утверждает, что это произошло случайно, пишет Shot.

По данным Telegram-канала, 60-летний Герман вместе со своим 35-летним зятем Романом «поехали пострелять в лес» на квадроцикле. Они остановились в охотничьем домике. Там вместе мужчины подготовили солонцы для подкорма птиц и диких животных.

Как сообщается, уже на следующий день охотники поехали проверять те самые кормушки вглубь леса. Тесть повесил себе на плечо карабин Blaser R8, чтобы отгонять медведей. До места доехали около 22 часов. Как утверждается, по дороге зять выронил свой фонарик. Квадроцикл мужчины остановили.

«Роман отошел примерно на восемь метров и попросил тестя посветить ему, чтобы тот смог найти фонарь. Тесть слез с квадрацикла и нажал на курок. Пуля попала в спину зятю — в район правой лопатки. Роман скончался на месте», — говорится в публикации.

Германа задержали. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее москвич в подмосковном Наро-Фоминске застрелил местного жителя, приняв ночью его силуэт за дикое животное.