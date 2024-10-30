Девочка в США притворилась мертвой и выжила, пока ее брат убивал семью

В штате Вашингтон, США, мальчик убил своих родителей, двух братьев и младшую сестру. Выжить удалось еще одной его сестре, которая получила от него ранения, после чего притворилась мертвой.

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Отмечается, что 15-летний подросток использовал пистолет отца. Подросток не понял, что его сестра еще жива, поэтому он оставил ее на месте происшествия. После этого девочка выбралась через окно и позвала на помощь соседей.

При этом стрелявший сам вызвал полицию и попытался представить дело так, как будто стрелял один из его братьев. Однако девочка все рассказала и даже назвала предполагаемую причину такого поступка: подросток получил плохие результаты на школьном экзамене. Мальчика задержали, ему грозит пожизненное заключение, передает Daily Mail.

До этого подозреваемому в нападении на трех детей в британском Саутпорте предъявили обвинение в терроризме и в изготовлении биологического оружия. Обвинения ему были предъявлены после проведенного полицией обыска в его доме.

28 октября суд вынес приговоры восьмерым фигурантам дела об убийстве школьника в Челябинске. «Вечерняя Москва» рассказала детали убийства и хронологию расследования уголовного дела.