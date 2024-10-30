Суд начал рассмотрение дела в отношении экс-инспекторов, проверявших шахту «Листвяжная»

Суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении восьмерых бывших инспекторов Ростехнадзора, проверявших шахту «Листвяжная» в Кузбассе, на которой в 2021 году произошел взрыв. Об этом сообщает «Известия».

По версии следователей, в марте и апреле 2021 года бывшие инспекторы потребовали по 25 тысяч рублей в качестве взятки у руководства «Листвяжной», угрожая остановить работу шахты даже за мелкие нарушения. В последствие фигуранты получали по 10 тысяч рублей в месяц за игнорирование правил безопасности.

Напомним, что взрыв на «Листвяжной» произошел 25 ноября 2021 года. В результате инцидента погиб 51 человек, больше 100 пострадали. По заключению комиссии Ростехнадзора, происшествие было обусловлено рядом причин: загазированием лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха, работой электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также вмешательством в работу газоаналитической системы.

В мае 2024 года суд приговорил главного инженера шахты Анатолия Лобанова к 4 годам колонии с лишением права занимать административные должности. Его признали виновным по ч. 5 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ»). До этого, в январе, приговоры вынесли еще трем фигурантам — бывшему инспектору Ростехнадзора Сергею Винокурову и двум работникам шахты Илье Смирнову и Артему Чашкину. Винокурова приговорили к 6 годам колонии, Смирнова и Чашкина — к 4 годам лишения свободы условно.