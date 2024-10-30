На верфи британских атомных подлодок вспыхнул пожар

Ранним утром в среду, 30 октября, на верфи атомных подлодок BAE Systems в британском порту Барроу-ин-Фернесс произошел крупный пожар. Об этом сообщает Sky News.

В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы. Распространение огня продолжается, поэтому все люди были эвакуированы из Девонширского дока (один из четырех доков порта Барроу-ин-Фернесс).

В полиции заявили, что ядерной угрозы из-за пожара не возникло. Полицейские рекомендовали людям, живущим поблизости, оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми.

Владелец загоревшегося объекта - BAE Systems - один из крупнейших в мире подрядчиков в сфере обороны. Компания производит атомные подлодки, истребители, танки, корабли, а также оружие и боеприпасы. Она строит фрегаты типа 26 («Глобальный боевой корабль») для Королевского флота и производит системы радиоэлектронной борьбы для истребителей F-35.

На площадке в Барроу-ин-Фернесс BAE Systems строит атомные подлодки классов Astute и Dreadnought для ВМС Британии. Большинство британских подлодок с 1963 года были построены именно этой компанией. В апреле на заводе BAE Systems в Южном Уэльсе произошел взрыв, расследование которого пока не окончено.