СК изучает след зарубежных спецслужб в деле о попытке взрыва общежития РУДН

Следователи устанавливают связь фигурантов дела о попытке совершить взрыв в одном из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов (РУДН) с сотрудниками иностранных спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Отмечается, что в настоящее время продолжается проверка всех лиц из числа участников закрытого чата в мессенджере «Легион 18», в том числе их связи с сотрудниками иностранных спецслужб, прибывших в Россию для ведения диверсионной работы в условиях продолжающейся российской специальной военной операции на Украине.

Также в документах говорится, что злоумышленники тщательно планировали преступление, переписывались в закрытом чате мессенджера.

О задержании и аресте трех человек стало известно осенью 2023 года. Тогда в суде Москвы сообщали, что задержанных подозревают в попытке совершить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН. По данным агентства, арестованным не было 18 лет.