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Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах с карт контрактников СВО

Во Владимирской области задержали трех местных жителей, которые подозреваются в краже более 11 миллионов рублей с банковских карт участников спецоперации. Об этом проинформировала в своем МВД России Ирина Волк.

Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах с карт контрактников СВО
© Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

«Оперативники ГУУР МВД России, их коллеги из УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность троих жителей региона», — отметила она.

По словам Волк, «сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в серии краж денежных средств с банковских карт». Так, предварительно установлено, что жертвами преступлений стали граждане, подписавшие контракты с Минобороны РФ для участия в СВО.

Участник СВО в одночасье лишился трех миллионов рублей

Сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы присваивали сим-карты, которые должны были быть выданы россиянам вместе с банковскими зарплатными картами. Это позволяло им дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые выплаты. В итоге следователи возбудили пять уголовных дел по статье 158 Уголовного кодекса. У задержанных обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, документы и другие предметы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, резюмировала Ирина Волк.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для участников специальной военной операции. Инцидент произошел в СНТ «Содружество» в Ростове-на-Дону. По словам волонтеров, это не первый случай кражи, осуществленной неизвестными мужчинами.

В феврале участник специальной военной операции на Украине из Ногинска подал заявление в полицию на свою невесту. Перед отъездом боец попросил невесту отправлять по 20 тысяч рублей ежемесячно его сестре. Поначалу девушка переводила деньги, однако спустя время перестала это делать.

Происшествия
Александр Бастрыкин
Ирина Волк
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ФСБ
Ногинск
Украина