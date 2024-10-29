На школьников упал потолок в Московской области

В Красногорске Московской области в школе на детей упали плиты навесного потолка, сообщает ГСУ СК России по региону в своем Telegram-канале. Трое учеников пострадали. Двоим потребовалась помощь врачей.

Установлено, что 29 октября 2024 года в коридоре общеобразовательного учреждения г. Красногорска на детей обрушились плиты навесного потолка. В результате трое учеников получили телесные повреждения. Двое из них обратились за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

Прокуратура Подмосковья уточнила, что инцидент произошел в образовательном центре на бульваре Красногорском. Потолок рухнул перед началом урока физкультуры у входа в спортивный зал.

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