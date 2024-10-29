В Херсоне после взрывов пропал свет

В некоторых районах подконтрольного ВСУ города Херсон после взрывов пропал свет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

«В некоторых районах Херсона после взрывов исчез свет», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день.