Лечившей рак москвичке изуродовали грудь

Лечившая рак молочной железы москвичка получила изуродованную грудь и массу сопутствующих заболеваний, сообщает Telegram-канал Baza. Женщине удалили молочную железу и провели реконструкцию имплантами в больнице на улице Маршала Тимошенко за 637 тысяч рублей, а за попытки исправить результат — еще около 2,5 млн рублей.

Как отмечает канал, пациентка столкнулась с незаживающими швами, инфекцией и отторжением импланта. Последующие операции не привели к улучшению ситуации. Женщина потратила значительные суммы на лечение.

Москвичка подала иск в суд на больницу, требуя вернуть ей деньги за неудачные операции. Она также столкнулась с отказом многих хирургов работать с ней из-за результатов предыдущих процедур.

Ранее врачи Мытищинской больницы спасли 33-летнего жителя Щелково, поступившего с 10-сантиметровым тромбом возле сердца. У пациента был острый напряженный отек и сильная боль в ноге. В ходе обследования у мужчины выявили тромб и тромбоз глубоких вен нижней конечности и таза.

Специалистам Российской детской клинической больницы ранее удалось излечить девочку, которая поступила в реанимацию в состоянии комы. У ребенка отказали почки, а центральная нервная система была сильно поражена. Реабилитация девочки заняла около года, однако по ее итогам она может ходить, говорить и продолжать учиться в обычной школе.