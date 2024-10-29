Группу самокатчиков-граффитистов разыскивают в Москве

В Москве разыскивают группу граффитистов за осквернение пункта ДПС на площади Тверская Застава, сообщает Telegram-канал Mash. Известно, что нарушители передвигались на самокате.

На записи камер видно, как вандалы подъехали к будке на одном самокате, покрыли ее рисунками и уехали к следующей цели. Там они тоже украсили стену красками. Ущерб от действий граффитистов сейчас подсчитывается, также проводится работа по идентификации их личностей.

Ранее в селе Гусиный Брод Новосибирской области злоумышленники осквернили могилы военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине. Разгром обнаружили родственники погибших, полиция устанавливает личности вандалов.

Также двух девочек 10 и 12 лет на 15 суток поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Калужской области. Девочки танцевали на кладбище и выкладывали видео в TikTok.

До этого в Салаире Гурьевского муниципального района Кемеровской области правоохранители поймали несовершеннолетних вандалов, осквернивших 10 могил на местном кладбище. Помощь в поимке малолетних преступников оказали педагоги образовательных учреждений города.