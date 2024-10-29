В Москве произошел пожар на территории академии водных видов спорта

На территории Академии водных видов спорта имени Ушакова в Серебряном бору на северо-западе Москвы загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Речь идет о строящемся двухэтажном деревянном здании на Таманской улице. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

По информации Агентства городских новостей «Москва», из здания произошел выброс пламени. Пожарным пришлось установить автоцистерны на реку для обеспечения подачи воды.

Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

На момент написания новости пожар был полностью ликвидирован.