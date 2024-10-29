Троих россиян осудили за расправу над женщиной с ребенком и поджог их дома

В Челябинской области троих местных жителей приговорили к срокам от восьми до 16 лет за расправу над матерью с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

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Они признаны виновными по статье 105 («Расправа над двумя и более лицами, в том числе малолетним, совершенная группой лиц по предварительному сговору и сопряженная с разбоем»), по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на расправу над малолетними, совершенное общеопасным способом»), 162 («Разбой») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2001 года группа преступников проникла в один из домов в Троицке. Там они напали с топором на женщину, которой нанесли несколько ударов по голове, а затем на ребенка. Пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

После они обнаружили еще троих спящих детей и с целью скрыть преступление подожгли дом. После этого сбежали, похитив теле- и аудиотехнику. Дети вовремя обнаружили пожар и успели покинуть дом через окно.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к пожизненному сроку за расправу над двумя людьми и кражу.