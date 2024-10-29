Раскрыты подробности об обвиняемом в попытке поджога московского военкомата

Правоохранители изъяли учебное пособие по взрывному делу у студента-лингвиста Ибрагима Оруджева, который обвиняется в попытке поджога военкомата в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда. ТАСС

Учебное пособие по взрывному делу, а также записи, содержащие инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, у него изъяли. Как уточняет агентство, Оруджев обвиняется в приготовлении к теракту и прохождении обучения террористической деятельности. Его задержали у военного комиссариата на улице Дмитрия Ульянова в но ябре 2023 года. ТАСС

В ноябре 2023 года его задержали и отправили под арест. Фигурант подозревался в прохождении обучения для совершения террористического акта. Газета.Ru