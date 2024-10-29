В Солнечногорске завели уголовное дело против воспитателя

В Солнечногорске возбудили уголовное дело из-за халатного отношения к детям против воспитателя частного детского сада в деревне Голубое. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Основанием для этого стал тот факт, что воспитатель «грубо и халатно относится к своим воспитанникам, в том числе оставлял их без присмотра на улице».

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, запланировано проведение осмотра места происшествия и изъятие должностных инструкций.