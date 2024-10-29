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В Солнечногорске завели уголовное дело против воспитателя

В Солнечногорске возбудили уголовное дело из-за халатного отношения к детям против воспитателя частного детского сада в деревне Голубое. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

В Солнечногорске завели уголовное дело против воспитателя
© globallookpress.com

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Основанием для этого стал тот факт, что воспитатель «грубо и халатно относится к своим воспитанникам, в том числе оставлял их без присмотра на улице».

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, запланировано проведение осмотра места происшествия и изъятие должностных инструкций.